Вера Брежнева впервые за почти год выступила перед зрителями в Риге

Певица из Украины Вера Брежнева взяла почти на год творческую паузу. После февральских событий артистка находилась в депрессии, не выпускала песен, не гастролировала.

Исполнительница, до этого жившая и работавшая в России, покинула страну и решила уехать в Европу. Там она занималась волонтёрской деятельностью, поддерживала украинских беженцев. Только недавно жена композитора начала возвращаться к творчеству.

На этой неделе Брежнева заявила, что наконец-то впервые почти за год выступила перед своими поклонниками. Произошел концерт в столице Латвии Рига 7 декабря. О выступлении певицы рассказала её младшая дочь Сара. Девушка сообщила эту радостную новость в своем блоге.

Отметим, для выступления Брежнева выбрала светлое свободное платье, которое скрывает фигуру артистки. Казалось бы, что 40-летняя блондинка или набрала несколько лишних килограммов, или находится в «интересном» положении.