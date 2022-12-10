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Жители российского села 12 лет живут без газа, воды, света и дорог

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Жители российского села 12 лет живут без газа, воды, света и дорог
В России
Фото из открытых источников

12 лет жители российского села Ленино (Липецкая область) живут без воды, тепла, света, дорог. Все эти годы они просят местные власти обратить на их беды наконец-то свое внимание. Перед очередными выборами людям обещают помочь, но когда выборы проходят, то о них забывают.

Зимой люди платят по 15 тысяч рублей для того, чтобы отопить дома. Воду они покупают в городе и экономят каждую каплю. До остановки общественного транспорта нужно идти 4 км по бездорожью, это примерно 45 минут пешком. А в поселке живут маленькие дети и инвалиды.

Несколько недель назад сельчане записали видео к Александру Бастрыкину. Глава Следственного комитета после шумихи поручил разобраться в данной ситуации. Но, похоже, жители Ленино рано радовались.

Бастрыкин дал поручение, у нас всё равно ничего не изменилось. Две недели назад позвонили из местного следственного комитета и попросили рассказать об этой ситуации. Ответ обещали дать на протяжении одного месяца. Но больше никто так и не звонил и не приезжал.

Брошены и никому не нужные жители признались, что они устали и надежды больше нет. Тем более, их начали просклонять по всему Интернету, поэтому пока люди решили взять паузу. Когда придет весна, снова начнут писать во все инстанции.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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