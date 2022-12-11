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Российский посол рассказал о ситуации в британских СМИ

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Российский посол рассказал о ситуации в британских СМИ
В Мире
Российский посол в Великобритании Келин

Российский посол в Великобритании Келин в интервью журналистам издания «Известия» рассказал о том, как в английской прессе публикуются заявления дипломатов из России. Он отметил, что ситуация в этом отношении достаточно сложная, поскольку в британских изданиях приводятся выдержки из выступлений дипломов вне контекста, вследствие чего получается совсем другой смысл. В результате, отметил Келин, у местных жителей формируется неправильное представление о том, что хотели сказать российские дипломаты.

Потому им приходится со своей стороны принимать меры, чтобы разъяснять гражданам Великобритании изначальный смысл заявлений. Келин считает, что это непростая задача, но работа над ее выполнением продолжается. 

«Поэтому сейчас все вот это в совокупности – это такая каша, в которой звучат наши аргументы, и мы обязательно должны эти аргументы доводить до местной аудитории в той степени, в которой это возможно», – сказал он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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