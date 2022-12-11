Александр Серов с криками убежал от корреспондентов после вопроса о дочери Мишели

В Москве отгремело торжественное открытие концертного зала «Москва». По этому поводу в столице состоялся большой концерт. Среди приглашенных звезд оказался певец Александр Серов. Исполнитель был веселым, но очень удивился, когда журналисты решили с ним заговорить.

Вы выставите меня в плохом свете, точно облажаете! Скажите что-нибудь хорошее про меня! - в шутку сказал артист.

Когда корреспонденты спросили у вокалиста, не поссорился ли он с дочерью Мишель, тот заверил, что она сама захотела съехать из загородного дома.

Спустя время он объяснил свою просьбу. Певец сказал, что после перенесенного коронавируса ему захотелось побыть в полном одиночестве. Информацию о том, что между ними произошла ссора, Серов отрицал. После этого Александр сбежал от репортеров с криками.

Караул! Помогите, спасите!