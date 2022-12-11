Блогер Даня Милохин признался в любви Жене Медведевой и обматерил «Первый канал»

Популярный блогер Даня Милохин записал новую песню, в которой рассказал том, что думает о совместной работе с Первым каналом. Об этом тиктокер написал в Telegram-канале.

В треке парень упомянул многие важные события, которые с ним произошли в последнее время. Кумир молодежи вспомнил, как "дико затусил" с Николаем Басковым. Также он признался, что "даже не понял" как попал на "Первый канал". В композиции Даня заявил, что телевизионщики его популярность использовали для того, чтобы поднять себе рейтинги.

Милохин также упомянул легендарное телешоу "Ледниковый период" и свою экс-партнершу Женю Медведеву. Видеоблогер спел о том, что ее любит, хотя она его еще не простила.

"В рот я ***** ваш "Первый канал". До сих пор не знаю, как туда попал. Дико затусили вместе с Николаем, даже не заметил, как на дно ныряю. В поисках рейтинга, хайпа, рекламы, подсуетились и нашли мою маму. "Первый канал" — ты моя бывшая, любил меня лишь из-за подписчиков", — поет Даня Милохин в новом скандальном треке.

[media= ]