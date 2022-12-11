Чулпан Хаматова и Максим Покровский встретились в Нью-Йорке после ее спектакля

Чулпан Хаматова дала свой очередной спектакль в Нью-Йорке. Там она встретилась с Максом Покровским. Артисты записали видеоролик, в котором сообщили о ближайших планах.

Оказалось, Максима и Чулпан объединяет не только общая антироссийская позиция, а еще совместная работа.

«Сегодня встретились в Нью-Йорке с замечательной, дорогой, любимой Чулпан Хаматовой после потрясающего и сверхуспешного представления. Это было не первая наша встреча за минувшие пару недель. Незадолго до этого виделись в Риге. Там мы вместе создавали новое маленькое кино. Кто снимался в видеоклипе — пока что секрет. Премьера запланирована на 20 декабря», — сообщил Покровский в личном микроблоге.

Напомним, более полугода актриса проживает в Латвии, где у нее есть дом. Пока артистка не собирается возвращаться назад в Россию. Недавно звезда кино стала актрисой года в прибалтийской стране.