Филипп Киркоров снова оскорбил Марию Шукшину в ответ на критику ремейка «Иронии судьбы»

Актриса Мария Шукшина негативно оценила актерские способности Филиппа Киркорова. На нелестную критику король российской поп-эстрады искрометно отреагировал. Он высказал все свое недовольство словами актрисы и оскорбил ее публично в эфире федерального телеканала.

Артист снялся в новогоднем ремейке кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром». В популярной картине он исполнил одну из главных ролей — Ипполита. Шукшина в своих соцсетях решила прокомментировать пародию. По словам Марии, Киркоров решил замахнуться на святое, а сам ремейк является очередным доказательством безыдейности отечественного кинематографа.

«Вот еще один приступ безвкусия. Киркоров „жар-птица“ в роли Ипполита. Удивительно, что он не в роли Нади...„В полном составе Фили“ и другие „хрюши“. „Какая гадость ваша заливная рыба!“» —написала артистка.

Суждения Шукшиной не на шутку задели звезду шоу-бизнеса. Филипп в оскорбительной манере неоднократно высказываться в адрес коллеги, подогревая тем самым скандал.

«Эта Шукшина сумасшедшая! Сначала стань Филиппом Киркоровым, отработай 35 лет. А ты один аншлаг, с..а, собрала? Посмотри на рожицу свою несчастную! С такой фамилией, но такая злая. Злыдня. Кто ты такая, чтобы рассуждать оо мне? Ты пыль!» — ответил король эстрады.