Хапочкин проинформировал о своем патриотизме на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге

В минувший четверг, 8 декабря, прошла ежегодная церемония награждения The Game Awards. Проходило мероприятие в Лос-Анджелесе в «Microsoft». Премия
При губернаторстве Александра Беглова в Петербурге платные парковки стали способом для зарабатывания денег. При этом во всем мире плана за въезд в
В Свердловской области действительно были случаи, когда граждан, имеющих бронь, мобилизировали. Но затем их вернули обратно. Об этом сегодня, 9
В ноябре Алла Пугачева и ее молодой супруг Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста от 16.09.2022.) воссоединились после длительной
Когда-то украинская певица Вера Брежнева (Вера Галушка-Киперман) построила успешную карьеру в РФ. Под этим псевдонимом белокурая артистка добилась
Эстрадная исполнительница Кристина Орбакайте и известный российский композитор Игорь Николаев выступили в телешоу «Дуэты», которое выходит на
В Петрозаводске спасли 21-летнюю девушку, у которой обнаружили очень опасное заболевание. Об этом проинформировал министр здравоохранения Карелии
Евгений Куйвашев, занимающий пост губернатора Свердловской области, во время проведения очередной прямой линии рассказал, что многодетных отцов,
В Екатеринбурге в минувшую среду, 7 декабря, произошел вооруженный конфликт на ВИЗе. Сообщалось, что на улице Татищева поскандалили между собой
Жить в Петербурге по ряду показателей уже дороже чем в Москве, при том что уровень жизни москвичей гораздо выше, чем петербуржцев. Исходя из данных
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