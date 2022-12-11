Хапочкин проинформировал о своем патриотизме на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге

Сенатор Совфеда Российской Федерации от Сахалинской области Андрей Хапочкин рассказал всем присутствующим о своем патриотизме. Он выступил в ходе всероссийского форума "Патриот", который состоялся в субботу, 10 декабря, в Петербурге.

По словам Хапочкина, лично для него патриотизм ассоциируется с добрыми делами. К примеру, с оказанием помощи нуждающимся старикам, больным, раненым бойцам, вернувшимся из СВО.

Депутат также добавил, что патриотизм —это хорошие книги и фильмы, правильное воспитание, знание истории своей родины, своего народа. Также сенатор заявил, что нужно прекратить учить российских детей по учебникам, которые были написаны под диктовку фонда Сороса.

Следует отметить, что вместе с Андреем Хапочкиным перед участниками форума выступили Валерий Бурков, Герой Советского Союза, насельник Ставропигиального Высоко-Петровского монастыря, также являющийся руководителем фонда «Герои Отечества», и депутат ГД Ольга Занко, исполняющая обязанности заместителя председателя комитета Госдумы по развитию общества, вопросам общественных, религиозных объединений.