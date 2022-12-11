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Игорь Николаев был замечен общественностью обнимающимся с зажигательной молодой блондинкой

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Игорь Николаев был замечен общественностью обнимающимся с зажигательной молодой блондинкой
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Фото из открытых источников

В последнее время на просторах Интернета все чаще появляются слухи о том, что в семье композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой произошел разлад. Поговаривают, что 62-летний музыкант совсем отдалился от жены, которая с каждым годом становится старше.

А на днях его сняли с зажигательной молодой блондинкой, к которой Николаев нежно прижимался. Игорь опубликовал фото с коллегой Люсей Чеботиной. В кадре видно, как артисту приятно находиться в обществе такой обаятельной девушки.

«Новый год ближе! С зажигательной Люсей Чеботиной готовим новогодний сюрприз, и не один!» – подписал фото музыкант.

Фанаты  отметили, что композитор стал выглядеть моложе. Подписчики осыпали звезду комплиментами. Они написали много теплых слов также в адрес его супруги, певицы Юлии Проскуряковой.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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