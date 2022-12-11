Салтыкова опровергла слухи о романе с Бодровым во время съемок кинофильма «Брат-2»

Ирина Салтыкова рассказала правду об отношениях с Сергеем Бодровым во время съемок кинофильма «Брат-2». В эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале артистка прокомментировала многочисленные слухи о романе на съёмочной площадке Алексея Балабанова.

Отвечая на вопрос ведущего, ухаживал ли за ней молодой актёр, певица отринула все догадки поклонников.

"Нет, нет, это вы за всеми ухаживаете. Он был скромный парень: женатый, очень порядочный. Это знают все", - сообщила Салтыкова.

По сюжету фильма, главный герой флиртует со звездой 90-х. Образ девушки жизни Даниле кажется слишком разгульным, а поведение — слишком вызывающим, песни — ненастоящими. Несмотря на противоположные взгляды на приоритеты и искусство, между ними вспыхивает страсть. Зрители увидели химию между знаменитостями на экране, поэтому всерьез подумали, что роман на площадке перетек в жизнь.