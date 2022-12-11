Юная дочь Витаса Алла Грачева запела на сцене голосом знаменитого отца

Певец Витас (он же Виталий Грачев) прославился в 2001 году благодаря зрелищному исполнению композиций «Седьмой элемент» и «Опера № 2». Теперь артист может похвалиться перед зрителями новым достижением. Его любимая дочка Алла пошла по его стопам.

Витас два дня назад опубликовал на YouTube видео с выступления Аллы на большой сцене. 16-летняя дочка исполнителя спела хит на английском языке.

Когда она дошла до припева, то все удивились. Оказалось, что девочка очень похожа своим голосом и манерой исполнения на знаменитого отца. Наследница звезды берет тоже такие же высокие ноты.

Напомним, Виталию Грачеву 43 года. Вместе с супургой Светланой он воспитывает 3-х детей — Аллу, Максима, Алису. Сам артист мало выступает в России. Он считает, что период его популярности в РФ прошел. По его мнению, сейас он должен сконцентрироваться на азиатской аудитории, где по-прежнему остается любимой звездой.