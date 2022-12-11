Кристина Орбакайте объявилась в компании эмигрировавших из РФ в США артистов

Кристина Орбакайте продолжительное время проживает в США, чего не скрывает. В РФ она прилетает ради того, чтобы заработать денег. С самого начала украинского кризиса артистка предпочитала молчать, но в последнее время все реже появляется на федеральных каналах.

На днях певица появилась в компании эмигрировавших из России в Америку звезд. В интернете появилась фотография, на которой старшая дочь Пугачевой запечатлена с опальными знаменитостями, сбежавшими за рубеж.

Рядом с Орбакайте в кадре находились: исполнитель Максим Покровский, режиссер Александр Молочников, писатель Дмитрий Быков (признан иноагентом решением Минюста), арфист Александр Болдачев, а также кинорежиссер Дмитрий Крымов и знаменитая актриса Чулпан Хаматова.

Судя по всему, эмигрировавшие артисты с Кристиной посетили спектакль Крымова, который проходил Нью-Йорке. Об этом свидетельствует новый пост Молочникова. На своей странице он опубликовал ролик, в котором они вышли на поклон.