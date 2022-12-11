Кристина Орбакайте сфотографировалась с критикующими СВО и РФ российскими артистами

До настоящего времени российская певица Кристина Орбакайте не высказывалась по поводу политических событий, происходящих в стране и мире. Артистка очень осторожно то "лайкала" записи матери Аллы Пугачевой про "холопов" и "рабов", то аккуратно появлялась на федеральных телеканалах. Сейчас, по всей видимости, исполнительница определилась наконец-то со своей гражданской позицией.

В Сети появился снимок, на котором изображена Кристина. Все бы ничего, но рядом с ней на фото присутствовали люди, которые осуждают действия российского правительства по поводу проведения специальной военной операции на Украине. Так, в кадре запечатлены Чулпан Хаматова, Максим Покровский, Александр Молочников и другие.

Не удивительно, что пользователи крайне негативно отреагировали на такую компанию Орбакайте. Они потребовали выдворить певицу вслед за ее матерью из России. Тем более учитывая скандал, который произошел с блондинкой. На одном из федеральных каналов она вместе с композитором Николаевым облачилась в наряд, напоминающий флаг Украины.