Определены финалисты реалити-шоу «Звезды в Африке 3»

Новый выпуск реалити-шоу «Звезды в Африке 3» закончился уходом неожиданного участника. После этого на проекте определились финалисты.

Выбывшим участникам было предложено проголосовать, кто из них сможет вернуться на шоу. В итоге выбрали Вячеслава Малафеева, который ушел на минувшей неделе. Его возвращение обрадовало почти всех. Исключением стал Олег Верещагин, который придумал, как он станет победителем «Звезд в Африке 3».

Он принял участие в испытании на вылет вместе с Антоном Филипенко. Олег очень разозлился и не смог сосредоточиться на задании. В итоге Антон обошел Верещагина.

На проекте теперь остались четыре финалиста. Это Антон Филипенко, Вячеслав Малафеев, Антон Юлия Гаврилина, Карина Кросс. В следующем выпуске, который выйдет в эфир 18 декабря, финалисты поборются за победу и главный приз в пять миллионов рублей.



