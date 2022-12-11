Орбакайте хотят выдворить из России после выступления с Николаевым на федеральном канале

Певица Кристина Орбакайте, а также композитор Игорь Николаев выступили в телевизионном шоу «Дуэты» на федеральном канале «Россия-1». Артисты исполнили хит Аллы Пугачевой, сбежавшей из России, под названием «Осенний поцелуй».

Стоит заметить, что это не единственная деталь, которая вызвала у россиян гнев. Дел в том, что звезды эстрады были одеты в наряды, цвета которых напоминают флаг Украины. Орбакайте надела желтое платье, а Николаев облачился в синий пиджак.

После эфира телезрители возмутились и предложили выдворить певицу из страны вслед за ее матерью. Руководство федерального канала интернет-пользователи засыпали подобными требованиями.

На данный момент ни представители «России-1», ни исполнители, ставшие причиной скандала, произошедшее не прокомментировали.