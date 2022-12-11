Перенесший операцию Николай Басков неожиданно появился на сцене «Золотого граммофона»

Народный артист Российской Федерации Николай Басков принял участие в ежегодной национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Артист поразил публику. Певец на сцене исполнял песню не двигаясь, а уходил под руку помощников. При этом по красной ковровой дорожке «ВТБ-Арены» он шел самостоятельно.

Ведущий мероприятия Вадим Галыгин попросил Баскова выйти в центр, однако тот отказался, извинившись перед публикой. Он сказал, что не может быстро передвигаться.

«У меня операция была на связке, очень непростая, связки были порваны. А голосовые связки работают от сердца», — объяснил он.

Николай при этом мужественно позировал перед фотографами, сжимая статуэтку, но просил снимать как можно скорее, чтобы надолго не задерживаться на ногах.

Напомним, что впервые слухи в Сети о тяжелой болезни исполнителя появились после того, как «натуральный блондин« попросил организаторов «Песни года» снять его номер ночью без зрителей. В одном из интервью певец рассказал, что ему сделали операцию и теперь он чувствует себя нормально, хотя и хромает. Сейчас он проходит положенную реабилитацию.

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