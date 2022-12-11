Певец из Башкирии Элвин Грей отменил концерты в России и уехал с выступлениями на Донбасс

Певец из Башкирии Радик Юльякшин (известен как Элвин Грей) отменил все свои концерты в России, которые были запланированы на декабрь. Артист решил уехать с гуманитарным грузом на Донбасс. Об этом сам советник главы РБ сообщил у себя в соцсетях 7 декабря.

Популярный российский исполнитель, к удивлению поклонников, резко отменил запланированный концертный тур по российским городам. Стало известно, что перенесены выступления в сибирских городах Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Курган и Томск.

Элвин Грей отменил концерты по причине того, что он решил поддержать военнослужащих ВС РФ. Певец отправился на Донбасс для того, чтобы помочь солдатам не потерять военных дух во время выполнения спецоперации на Украине.

О том что артист находится в зоне проведения СВО стало известно после того как в Сети появился видеоролик выступления молодого певца перед военнослужащими. Приехал он туда вместе с гуманитарным конвоем. Сопроводил музыкант визит постом в микроблоге:

«Спустя 80 лет генерал снова на Донбассе, без бергә».