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Певица Ани Лорак вышла на сцену Москвы после попадания в черный список на Украине

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Певица Ани Лорак вышла на сцену Москвы после попадания в черный список на Украине
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Фото из открытых источников

Ани Лорак, которая попала в черный список на Украине, впервые после длительного перерыва выступила в Москве. Об этом пишет Telegram-канал "НЕОПРА, БЛИН!".

Украинская звезда эстрады наконец-то прервала творческое молчание и вернулась на сцену. 44-летняя певица приняла участие в новогоднем концерте канала "Жара". Мероприятие состоялось в Крокус Сити Холле. Концерт покажут в эфире канала в новогоднюю ночь.

Артистка облачилась в обтягивающий блестящий наряд, который подчеркнул ее шикарные формы. На многочисленных фотографиях с выступления видно, что публика соскучилась по Лорак. Зрители одобрительно кричали артистке, аплодировали и говорили много комплиментов. 

Исполнительница в свой черед поздравила поклонников с наступающим Новым годом. Хотя уже за кулисами общаться с прессой категорически отказалась.

С Новым годом, будьте счастливы, любимы, будьте самыми счастливыми на свете.

Напомним, несколько месяцев Ани Лорак не появлялась на публике. Она удалила соцсети, чтобы не слышать хейт, который направлен в ее адрес. При этом вокалистка несколько раз выступила за рубежом.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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