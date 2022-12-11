68-летняя певица Любовь Успенская уже в ближайшие дни получит гражданство РФ

Певица Любовь Успенская, знаменитая исполнительница городских романсов, рассказала, что уже в ближайшие дни она получит российское гражданство.

Артистка, которой 24 февраля исполнилось 68 лет, призналась, что счастлива жить и воспитывать дочь в России. Она гордится своей страной. Видимо, ради этого королева шансона заплела русскую косу для эффектного появления на сцене. Также свой образ на красной дорожке она дополнила черным платьем в пол и бриллиантовым колье в виде змеи.

«Я горжусь, что мы все россияне», — заявила Успенская во время вручения премии «Золотой граммофон». Она получала премию в номинации «Шансон года».