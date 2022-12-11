Певица Наташа Королева решила привести себя в форму перед Новогодними праздниками

Знаменитая российская и украинская певица Наташа Королева в последнее время набрала вес. В том, что она страдает от лишних килограммов, звезда сама признается. Тем не менее артистка решила серьезно взяться за свой внешний вид и привести тело в порядок к Новому году.

«Я решила Сергея удивить, пока он на гастролях», — сообщила Королева в телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Муж исполнительницы Сергей Глушко (он же стриптизер Тарзан) сейчас зарабатывает деньги. В Сети появились слухи, что у звездной пары не все гладко из-за сложившейся ситуации в мире.

Отметим, что борьба с лишним весом у Наташи на протяжении всей жизни. Особенно строго к питанию Королева стала относиться после комментариев фанатов, которые заметили у нее «округлившийся живот». Чтобы похудение прошло эффективно, знаменитость обратилась к диетологу, который помог разработать специальную диету.

А недавно, по совету мужа, певица стала посещать спортзал. Сергей также заставляет супругу регулярно вставать на весы.