Певица Слава нецензурно выразилась на вручении музыкальной премии «Золотой граммофон»

Певица Слава приняла участие в ежегодной XXVII Церемонии вручения музыкальной национальной Премии «Золотой Граммофон». Она состоялась в Москве 10 декабря.

На музыкальном мероприятии артистка скомпрометировала себя. Певица выругалась матом прямо возле журналистов. После выступления на сцене, а также получения статуэтки Слава вышла к репортерам для фотосессии. Однако исполнительница вскоре покинула представителей СМИ, бросив им вслед нецензурные выражения.

Причиной такого поведения 42-летней брюнетки может быть сильная усталость из-за довольно плотного графика. В этот день артистка выступила на новогоднем концерте «Жара». После вручения «Золотого Граммофона» она поспешила на еще одно мероприятие в Crocus City Hall.

Добавим, что премия проходила на сцене ВТБ-арена. Запись этого концерта продолжалась в течение пяти часов.