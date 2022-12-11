Российская певица Валерия заявила, что ее муж Пригожин настоял на обнаженной съемке в мужском журнале

Певица Валерия, которая придерживается весьма консервативных взглядов, рассказала, что на откровенную съемку в мужском журнале MAXIM в 2008 году настоял ее муж Иосиф Пригожин. Супруг всегда восхищался стройной фигурой жены после рождения 3-х детей.

«Этот мужчина с Кавказа убедил меня! Мы решили, что фотосессия не будет супероткровенной, а посыл станет таким, что женщина, перешагнув 40-летний рубеж и родив детей, может и даже обязана оставаться привлекательной и желанной», — заявила артистка в беседе.

Для этого звездные супруги отправились в Таиланд. Фотографировал Валерию Антуан Вергла, который ранее работал с такими всемирно известными знаменитостями как Наоми Кэмпбелл, Элизабет Херли, Синди Кроуфорд, Анджелина Джоли. Помогал фотографу параллельно Пригожин.

Позже исполнительница результат продюсера оценила даже выше, нежели профессионального фотографа.

«Может быть, потому, что Вергла простыл, он бедный работал с температурой 40, с трудом за мной по острову ползал», — призналась эстрадная звезда.



