Политолог Елисеева объяснила появление «ботов Беглова» проблемами с «классической схемой пиара»

Смотревшие прямую линию губернатора Петербурга Александра Беглова удивились, что не было задано, практически, ни одного вопроса из тех, что в обилии поднимается в соцветях Беглова, обсуждается в комментариях подписчиками. Одной из причин может быть то, что медийный блок Смольного не привык работать с людьми в пространствах, где возможен нормальный живой диалог, или попросту несерьезно относится к соцсетям, так как не считает высказанное там заслуживающим внимание.

Тем самым администраторы страниц Беглова отталкивают от аккаунтов живых подписчиков, которые видят в обсуждении контента на губернаторских страницах средство достучаться до Беглова и что-то изменить к лучшему, и медийщики вынуждены покупать новых ботов - анализировавшие сервис TGstat журналисты пришли к выводу, что страницы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в соцсетях продвигают с помощью накрутки подписчиков.

По мнению политолога Натальи Елисеевой, накрутка подписчиков - вполне распространенная практика, и ею занимаются многие политики и чиновники, если стоит задача быстро вывести канал в топ. Однако после этого на странице должны появляться живые подписчики, и накрутка перестает быть нужна. Многие публичные политики ведут свои страницы, люди живо реагируют на то, что те пишут, комментируют, общаются – тому хороший пример страница губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

В случае Беглова, очевидно, его администраторы посчитали, что подписчиков недостаточно, хотя у него должна уже сформироваться аудитория, как у человека, не первый год сидящего на посту. Но попытка выдать ботов за живых людей выглядит довольно нелепой, так как просто проверяется, кроме того, обычно расширение аудитории ведется другими средствами, но дело в том, что у Беглова «своеобразный рейтинг», считает эксперт.

«Но дело еще в том, что у Беглова довольно-таки своеобразный рейтинг. Он либо на одном уровне находится, либо падает в зависимости от очередного прекрасного в кавычках решения его или его команды. Здесь еще, наверное, все упирается в то, что подписчики не идут, потому что отношение к Беглову, скажем так, не самое позитивное – не самый любимый губернатор, не самый любимый политик из всех, которые у нас есть в России. К Беглову в основном относятся не совсем хорошо. Как-то оно так сложилось. Вероятно, еще с этим связано, что были какие-то проблемы с классической схемой пиара и для этого решили приобрести ботов», - сказала она.

Учитывая репутацию медийной части команды Беглова, у Елисеевой есть и еще одна версия: SMM-специалисты решили пойти по самому простому пути, не думая о возможном ущербе имиджу начальника, опять показав себя не с самой лучшей стороны. В пользу этого говорит и то, что на страницу Беглова в Telegram подписываются арабо, англо и тюркоязычные аккаунты.

«Это [использование арабоязычных ботов] значит самый дешевый вариант накрутки. Потому что, если мы берем ботов арабоязычных и так далее и тому подобное, это говорит о том, что идет абсолютно нетаргетированная накрутка, она самая обычная, самая дешевая, со всех возможных аккаунтов. То есть те, кто занимался раскруткой канала, они в принципе не задумывались. Есть варианты подписывать русскоязычных ботов, но это просто стоит несколько дороже», - сказала Елисеева.

Таким образом, команда Беглова решила «сэкономить» на репутации градоначальника, и экономия обернулась очередным скандальным курьезом: после того, как обнаружили «губернаторских ботов» в Telegram, Беглов выступил на странице «Вконтакте» с призывом чиновникам всех уровней быть более открытыми в соцсетях и не пренебрегать ими. Но прямая линия градоначальника показала, что сам он не собирается следовать этому принципу.