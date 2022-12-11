Политолог призвал Смольный безотлагательно решить вопрос с захоронением погибшего героя СВО Меньшикова

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ситуацию с бюрократическими трудностями с захоронением погибшего в зоне спецоперации на Украине бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, созданными представителями администрации губернатора Санкт-Петербурга. Коллеги отдавшего жизнь за свою Родину героя так и не получили соответствующее разрешение для того, чтобы похоронить товарища на Аллее Славы Белоостровского кладбища.

По словам политолога, человек, погибший в боях с украинскими неонацистами, заслуживает почет и уважение, а действия Смольного и подведомственных ему структур в данном случае возмутительны и могут быть восприняты многими как намеренный саботаж.

«Руководители Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, которому подведомственна «Специализированная служба Санкт ‑ Петербурга по вопросам похоронного дела», должны лично заняться вопросом надлежащего погребения бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова», — подчеркнул Соловейчик.

Также аналитик отметил, что пока ответственные за подобные бюрократические проволочки люди сидят в своих уютных кабинетах, такие как погибший Дмитрий Меньшиков, продолжают отстаивать интересы России, находясь в окопах и отдавая жизни за страну. Эксперт добавил, что чиновники в Смольном, судя по всему, совершенно оторваны от реальности и необходимо срочно предпринимать меры, чтобы не допустить впредь возникновения подобных ситуаций.

«Надеюсь, что это всего лишь бюрократическая недоработка со стороны чиновников Смольного, а не намеренный саботаж. Ведь они привыкли жить в своем собственном, оторванном от реальности мире, где всем правят казенные инструкции и другие подобные им бумажки. Живые люди и память о тех, кто героически погиб за Родину, их не особо волнуют. И это следует исправлять», — подытожил Владимир Соловейчик.

Напомним, коллеги погибшего Дмитрия Меньшикова столкнулись с проблемой при получении разрешительной документации на захоронение героя СВО на Аллее Славы Белоостровского кладбища Петербурга. Соответствующее разрешение должно дать государственное казенное учреждение «Специальная служба Санкт‑Петербурга по вопросам похоронного дела», подведомственная городскому Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле. Однако этот процесс, по мнению друзей Меньшикова искусственно затягивается. Ряд информационных источников не исключают, что это связано с тем, что погибший являлся бывшим осужденным из Рязани до вступления в ряды «вагнеровцев» в августе 2022 года.

Ранее председатель правления общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев написал письмо на имя губернатора Петербурга Александра Беглова с требованием разобраться в данной ситуации и сделать все возможное для скорейшего захоронения героя спецоперации на Украине, отдавшего свою жизнь за Родину.