После драки в Петербурге Григорий Лепс решил не появляться на сцене «Золотого граммофона»

Григорий Лепс не стал выступать на записи музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве. Народный артист Российской Федерации ограничился лишь видеообращением.

В программе значилось выступление Григория Викторовича вместе с молодыми исполнителями ЮоКиссом и ВладиМиром. Все втроем звезды поют композицию "Как огонь и вода". Журналисты приготовились задать Лепсу каверзные вопросы, однако за кулисами певца не было. Когда пришло время выступать, ведущие сказали, что артист не сможет приехать, поэтому и записал видеобращение. В ролике Лепс ограничился общими фразами о важности поддержки молодых талантов. Трек ЮрКисс и ВладиМир исполнили без своего старшего товарища, который попал в скандал.

Отметим, неделю назад 60-летний Лепс попал в неприятную ситуацию в Петербурге. Возле одного из баров после концерта четыре охранника музыканта побили посетителя заведения. Замахивался на петербуржца сам исполнитель. По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело.

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