Радиоведущая Алла Довлатова в 48 лет показала свои новые формы на премии «Золотой граммофон»

Актриса и радио- и телеведущая Алла Довлатова, которая появилась на красной дорожке музыкальной премии "Золотой граммофон", решила удивить публику своим глубоким декольте. Бежевые вставки на ярко-красном платье закрывали лишь ореолы оголенной груди.

Поклонники 48-летней Аллы вспомнили, что недавно она сделала себе пластическую операцию груди, вставив новые импланты. По всей видимости, ведущая решила продемонстрировать в пикантном красном платье в пол зрителям новую грудь.

Однако Довлатова переборщила, поскольку ее наряд вызвал критику со стороны фанатов. Откровенный наряд теледивы многие сравнили с ночной комбинацией.

Также многие обратили внимание на изменения лица радиоведущей. Интернет-пользователи решили, что знаменитость увлеклась ботоксом, чем себя только изуродовала.