Шахназаров раскритиковал Вайкуле за слова о поддержке всего Советского Союза

Лайма Вайкуле шокировала слушателей громкими заявлениями. Недавно певица похвалила себя и Аллу Пугачеву, отметив неоценимый вклад в историю искусства Советского Союза.

Не успел затухнуть этот скандал, как на очередном выступлении артистка вновь удивила публику своими антироссийскими высказываниями.

«Не знала, как мне петь по-русски. Друзья-украинцы сказали, что должна дальше выступать, дальше работать», — сказала артистка со сцены.

Такое скандальное завление прокомментировал Михаил Шахназаров. В Telegram-канале журналист опубликовал видеоролик того выступления. Публицист сопроводил ролик комментарием. По мнению писателя, Вайкуле нужно выбрать другой язык для исполнения своих песен.

«Кормилица всея Союза Вайкуле в очередной раз решила продемонстрировать недюжинный ум. Она поет на русском языке с тяжелым сердцем. Пойте на латышском или корявом английском. Украинцы сожрут все. Главное, чтобы был жовто-блакитный флаг и вышиванка. Еще венок на макушке», — сиронизировал Шахназаров.