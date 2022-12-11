Yandex.RTB

Шахназаров раскритиковал Вайкуле за слова о поддержке всего Советского Союза

Image 16+
Шахназаров раскритиковал Вайкуле за слова о поддержке всего Советского Союза
Знаменитости
Фото из открытых источников

Лайма Вайкуле шокировала слушателей громкими заявлениями. Недавно певица похвалила себя и Аллу Пугачеву, отметив неоценимый вклад в историю искусства Советского Союза.

Не успел затухнуть этот скандал, как на очередном выступлении артистка вновь удивила публику своими антироссийскими высказываниями.

«Не знала, как мне петь по-русски. Друзья-украинцы сказали, что должна дальше выступать, дальше работать», — сказала артистка со сцены.

Такое скандальное завление прокомментировал Михаил Шахназаров. В Telegram-канале журналист опубликовал видеоролик того выступления. Публицист сопроводил ролик комментарием. По мнению писателя, Вайкуле нужно выбрать другой язык для исполнения своих песен.

«Кормилица всея Союза Вайкуле в очередной раз решила продемонстрировать недюжинный ум. Она поет на русском языке с тяжелым сердцем. Пойте на латышском или корявом английском. Украинцы сожрут все. Главное, чтобы был жовто-блакитный флаг и вышиванка. Еще венок на макушке», — сиронизировал Шахназаров.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Шахназаров раскритиковал Вайкуле за слова о поддержке всего Советского Союза

Вчера, 20:02

Игорь Николаев был замечен общественностью обнимающимся с зажигательной молодой блондинкой

Вчера, 19:55

Кристина Орбакайте объявилась в компании эмигрировавших из РФ в США артистов

Вчера, 19:49

Кристина Орбакайте сфотографировалась с критикующими СВО и РФ российскими артистами

Вчера, 19:37

После драки в Петербурге Григорий Лепс решил не появляться на сцене «Золотого граммофона»

Вчера, 19:21

Певец Александр Серов убежал от корреспондентов после личного вопроса о дочери Мишели

Вчера, 19:11

Орбакайте хотят выдворить из России после выступления с Николаевым на федеральном канале

Вчера, 19:00

Определены финалисты реалити-шоу «Звезды в Африке 3»

Вчера, 18:50

Радиоведущая Алла Довлатова в 48 лет показала свои новые формы на премии «Золотой граммофон»

Вчера, 16:42

Юная дочь Витаса Алла Грачева запела на сцене голосом знаменитого отца

Вчера, 16:33

Салтыкова опровергла слухи о романе с Бодровым во время съемок кинофильма «Брат-2»

Вчера, 16:13

Певец из Башкирии Элвин Грей отменил концерты в России и уехал с выступлениями на Донбасс

Вчера, 16:04

Певица Наташа Королева решила привести себя в форму перед Новогодними праздниками

Вчера, 15:34

68-летняя певица Любовь Успенская уже в ближайшие дни получит гражданство РФ

Вчера, 15:25

Российская певица Валерия заявила, что ее муж Пригожин настоял на обнаженной съемке в мужском журнале

Вчера, 15:18

Кристина Орбакайте и Игорь Николаев выступили в цветах флага Украины на российском федеральном канале

Вчера, 15:13

Певица Ани Лорак после попадания в черный список на Украине вышла на сцену в Москве

Вчера, 15:07

Чулпан Хаматова и Максим Покровский встретились в Нью-Йорке после ее спектакля

Вчера, 15:07

Хапочкин проинформировал о своем патриотизме на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге

Вчера, 14:43

Успенская исполнила на «Золотом граммофоне» запрещенную Резником композицию о России

Вчера, 14:30

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«12 декабря придет ужас, которого не было с 1879 года». Синоптики рассказали, что начнется
  • Вчера, 21:29

«12 декабря придет ужас, которого не было с 1879 года». Синоптики рассказали, что начнется

Синоптики рассказали о климатическом кошмаре, который придет в Россию с 12 декабря. Метеорологи сообщают, что ситуация будет экстраординарной для

The Game Awards 2022 подвели итоги и назвали наилучшие компьютерные игры 2022 года
  • 9-12-2022, 10:30

The Game Awards 2022 подвели итоги и назвали наилучшие компьютерные игры 2022 года

В минувший четверг, 8 декабря, прошла ежегодная церемония награждения The Game Awards. Проходило мероприятие в Лос-Анджелесе в «Microsoft». Премия

Молодая петрозаводчанка почувствовала боль в горле и едва не умерла в больнице
  • Вчера, 16:22

Молодая петрозаводчанка почувствовала боль в горле и едва не умерла в больнице

В Петрозаводске спасли 21-летнюю девушку, у которой обнаружили очень опасное заболевание. Об этом проинформировал министр здравоохранения Карелии

Вера Брежнева впервые за почти год выступила перед зрителями в Риге
  • 10-12-2022, 09:44

Вера Брежнева впервые за почти год выступила перед зрителями в Риге

Певица из Украины Вера Брежнева взяла почти на год творческую паузу. После февральских событий артистка находилась в депрессии, не выпускала песен,

Пугачеву и Галкина показали на большом экране на концерте группы «Би-2» в Израиле
  • 9-12-2022, 14:35

Пугачеву и Галкина показали на большом экране на концерте группы «Би-2» в Израиле

В ноябре Алла Пугачева и ее молодой супруг Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста от 16.09.2022.) воссоединились после длительной

Филипп Киркоров оскорбил Марию Шукшину за критику ремейка фильма «Ирония судьбы»
  • Вчера, 13:32

Филипп Киркоров оскорбил Марию Шукшину за критику ремейка фильма «Ирония судьбы»

Актриса Мария Шукшина негативно оценила актерские способности Филиппа Киркорова. На нелестную критику король российской поп-эстрады искрометно

Новости партнеров
Новости партнеров
Свердловский губернатор признал ошибки при частичной мобилизации
  • 9-12-2022, 10:10

Свердловский губернатор признал ошибки при частичной мобилизации

В Свердловской области действительно были случаи, когда граждан, имеющих бронь, мобилизировали. Но затем их вернули обратно. Об этом сегодня, 9

Раненые участники СВО из Новосибирска пожаловались на невозможность получения обещанных выплат
  • 10-12-2022, 10:56

Раненые участники СВО из Новосибирска пожаловались на невозможность получения обещанных выплат

Часть жителей Новосибирской области сразу же после начала СВО отправились на фронт не только из патриотических соображений, но в надежде обеспечить

Мобилизованного отца троих детей из Тавды вернули домой из СВО
  • 9-12-2022, 10:23

Мобилизованного отца троих детей из Тавды вернули домой из СВО

Евгений Куйвашев, занимающий пост губернатора Свердловской области, во время проведения очередной прямой линии рассказал, что многодетных отцов,

Смирнов предложил мобилизовать стрелков, устроивших вооруженные разборки на ВИЗе в Екатеринбурге
  • 9-12-2022, 10:09

Смирнов предложил мобилизовать стрелков, устроивших вооруженные разборки на ВИЗе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в минувшую среду, 7 декабря, произошел вооруженный конфликт на ВИЗе. Сообщалось, что на улице Татищева поскандалили между собой