Успенская исполнила на «Золотом граммофоне» запрещенную Резником композицию о России

68-летняя Любовь Успенская приняла участие в большом праздничном концерте. Советская и российская певица, по всей видимости, по примеру Ирины Аллегровой проявила свой патриотизм. Звезда русского шансона в компании Елены Север спела давний хит о России, который ей тридцать лет назад написал поэт-песенник Илья Резник.

«За что столько горя и бед? - запела артистка и неожиданно продолжила: - Россия, верю в твои силы!»

Зрители после выступления Успенской начали смахивать с лица слезы. Публика даже не догадывалась, что эту песню Любовь Залмановна еще не так давно не могла исполнять.

Дело в том, что автор хита Резник запретил ей ее это. Только недавно Илья Рахмиэлевич разрешил королеве городских романсов и шансона снова петь свои песни, в том числе знаменитую "Россию". Он заявил, что простил певицу.

Артистка оказалась очень "благодарной" и заявила, что она не нуждается в прощении Резника. Хотя, продолжает исполнять его песни без угрызения совести.