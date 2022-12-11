Вера Брежнева публично отказалась от своей старой фамилии-псевдонима

Когда-то украинская певица Вера Брежнева (Вера Галушка-Киперман) построила успешную карьеру в РФ. Под этим псевдонимом белокурая артистка добилась немалых высот на звездном олимпе. Тем не менее после начала СВО в ее родной стране звезда решила покинуть территорию России. Более того, она выразила свое недовольство этой ситуацией.

Обосновалась исполнительница в Италии вместе с мужем и похоже возвращаться в страну, которая ей подарила славу и деньги, явно не планирует. Об этом напрямую говорит и тот факт, что за рубежом Вера выступает под другим псевдонимом. Он отказалась от старой фамилии-псевдонима.

Недавно девушка выпустила новую композицию «Вишиванка» на украинском языке, но уже под именем Vera. Также артистка подписала и рекламный постер нового выступления, который запланировала провести в Риге. В соцсети певица похвасталась, что на ее концерт проданы все билеты.

Кажется, Брежнева сжигает все мосты и пытается построить новую жизнь, в которой не будет места для России. И, что греха таить, это ей удается намного успешнее, чем другим эмигрировавшим из РФ звёздам.