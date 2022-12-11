Вера Брежнева публично отказалась от своей старой фамилии-псевдонима

В минувший четверг, 8 декабря, прошла ежегодная церемония награждения The Game Awards. Проходило мероприятие в Лос-Анджелесе в «Microsoft». Премия
При губернаторстве Александра Беглова в Петербурге платные парковки стали способом для зарабатывания денег. При этом во всем мире плана за въезд в
В России фильм уже посмотрели более 100 миллионов кинозрителей. Популярную в России киноновинку перевели на иностранные языки, чтобы пустить в
Певица из Украины Вера Брежнева взяла почти на год творческую паузу. После февральских событий артистка находилась в депрессии, не выпускала песен,
Алла Борисовна Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) посетили вместе концерт рок-группы
Украинская певица Вера Брежнева впервые после девятимесячного перерыва вышла на сцену и расплакалась. Во время концерта знаменитость не сдержала
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Часть жителей Новосибирской области сразу же после начала СВО отправились на фронт не только из патриотических соображений, но в надежде обеспечить
Евгений Куйвашев, занимающий пост губернатора Свердловской области, во время проведения очередной прямой линии рассказал, что многодетных отцов,
Пресс-секретарь Песков прокомментировал сообщение издания Reuters о позиции официальных политических властей Узбекистана по вопросу о формировании
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