53-летняя жена Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками откровенным фото в нижнем белье

В последнее время многие российские звезды радуют поклонников своими откровенными фотосессиями. Так, супруга Олега Газманова не исключение. Марина поделилась с подписчиками черно-белым фото в шикарном нижнем белье.

В подписи к снимку знаменитость призналась, что у нее нет времени думать о возрасте, поскольку у нее страстный аппетит к жизни.

«Мне некогда думать о своем возрасте, я занята интересным. Миру пофиг сколько морщинок и килограмм у тебя. Беги малышка, беги!» — написала в своем микроблоге женщина.

По словам жены Газманова, сейчас она всячески поддерживает свою молодость. Когда придет время, то станет поддерживать здоровье. Также она добавила, что, когда ей плохо, то она изучает психологию.

Поклонники поддержали женщину и отметили, что выглядит Марина сногсшибательно. Но некоторых удивляет излишние желание дамы омолодиться.



