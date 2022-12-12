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Шурыгин проинформировал о ключевых боях на донецком направлении СВО ВС из России

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Шурыгин проинформировал о ключевых боях на донецком направлении СВО ВС из России
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал ситуацию на фронте.

Он заявил, что на донецком направлении идут тяжелые бои, пишет газета «Известия». Наиболее сложная ситуация в районе Бахмута.

Что же касается ситуации под Донецком, то там, по его словам, войска РФ пытаются улучшить свои позиции, чтобы отодвинуть дальше ВСУ от города.

«Это необходимая работа, но она не определит, ни исход зимней кампании, ни что-то другое», – заявил Шурыгин.

А вот при успехе в Бахмуте ВС РФ получат ряд преимуществ для дальнейшего развития наступления на Донбассе в направлении Славянска и Краматорска. Но при этом эксперт заявляет, что наступать нужно по всему фронту, так как захват одного населенного пункта, за который бои идут уже несколько месяцев, сложно назвать важной стратегической победой.

При этом сказать точно, будет ли захвачен Бахмут, Шурыгин не смог, поскольку ситуация там непростая и ВСУ продолжают туда перебрасывать новые резервы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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