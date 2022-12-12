Сербский премьер-министр отреагировала на выступление немецкого министра иностранных дел

Руководитель сербского правительства Брнабич выступила против заявления министра иностранных дел Германии Бербок по ситуации вокруг Косово. В связи с увеличением напряженности в этом регионе политические власти Сербии предложили направить туда военные соединения. Однако Бербок заявила, что такие меры неприемлемы.

В ответ Брнабич отметила, что у сербского политического руководства есть легитимное право на принятие такого решения и оно закреплено в резолюции совета безопасности ООН. В ней указано, что власти Сербии имеют право требовать ввести свои вооруженные формирования в Косово, суверенитет которого официальный Белград не признавал.

Брнабич отметила, что Бербок никак не обосновала свое заявление и что оно противоречит резолюции ООН.