Согласно опросу, большинство американцев не хотят, чтобы Байден выдвигал свою кандидатуру на следующих выборах

Американский телевизионный канал CNBC провел социологический опрос среди населения США об отношении к намерению президента Байдена выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах на пост президента США. По результатам опроса оказалось, что большинство американских граждан против намерения Байдена принимать участие в очередных президентских выборах.

Телеканал сообщает, что 70 % принявших участие в опросе граждан США выступили против выставления Байденом своей кандидатуры. При этом большинство из этих респондентов в качестве причины своего мнения обозначили возраст президента. Количество тех, кто согласился с решением Байдена участвовать в следующих президентских выборах, составило 19 %.