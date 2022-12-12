Алкоголизм и музыка: как сложилась жизнь Пчелы из фильма «Бригада»

Известно, что популярный российский сериал «Бригада» появился 20 лет назад на экранах 20 лет. Многосерийный фильм сразу же завоевал сердца миллионов телезрителей.

Актер Павел Майков, который сыграл одну из главных ролей (ему досталась роль бандита по прозвищу «Пчела») очень быстро обрел популярность. Однако артист не смог справиться с волной славы и популярности. После того как вышел фильм, у Майкова началась настоящая звездная болезнь. Это в свою очередь привело к алкоголизму, отсутствию постоянной работы.

Стоит сказать, что актер долго не мог выйти из образа героя «Пчелы». В обычной жизни Павел ходил в длинном плаще, а волосы всегда зачесывал назад.

В настоящее время Майков, которому исполнилось 47 лет, снимается в фильмах. Но большое количество времени посвящает музыке. Актер является основателем группы «Магрит». Он женат на актрисе Марии Саффо, от первого брака воспитывает 19 летнего сына.