Депутат рассказал, как в Смольном «стригут штрафы» на системе платных парковок

В эфире радио «Комсомольская правда» депутат ЗакСа Борис Вишневский раскритиковал Комтранс за неудобную систему оплаты парковок в центре города. Он выразил мнение, что комитет намеренно не устраняет ошибки и недоработки для того, чтобы горожане платили больше денег в бюджет. А также поделился собственной историей, когда депутата оштрафовали на платной парковке в отсутствие работающего паркомата. В рамках обсуждения проблем с расширением зон платных парковок Петербурга в эфире радио «Комсомольская правда», были озвучены суммы, которые принесло в бюджет города расширение зоны платных парковок. Так, за первые три квартала 2022 года, по данным комитета по транспорту, показатели достигли 540 млн рублей. При этом на следующий год Комтранс планирует пополнить бюджет за счет парковок уже на 2 млрд рублей. Из них лишь 878 млн рублей – это почасовая плата за парковку, а остальная сумма – штрафы на ее нарушения. По теме высказал свое мнение один из гостей студии – депутат ЗакСа, зампред комиссии по градостроительству и земельно-имущественным вопросам Борис Вишневский. Он заявил, что каждый петербуржец не обязан носить с собой смартфон для оплаты платной парковки, а паркоматов зачастую недостаточно. Он рассказал о случае, произошедшем в апреле с его собственным автомобилем на платной стоянке на Конной улице. «Как человек, не имеющий смартфона, может заплатить за платную парковку? И паркоматов нет на этом месте. На одном из таких мест я лично в апреле этого года заработал штраф на Конной улице. Потому что ни единого паркомата в пешей доступности нет, интернет не работает, определить где находишься невозможно, заплатить нельзя. Я бы с радостью заплатил эти 100 рублей, мне не жалко. Но я не имел такой возможности», — поделился эксперт. Он отметил, что прежде чем вводить систему платной парковки в Петербурге, Смольному необходимо было обеспечить удобную бесперебойную систему оплаты. Вместо этого на практике горожане столкнулись с серьезными трудностями при добросовестной попытке оплатить услугу. В результате многие из них «попадают» на штрафы. «Мы видим – или нет паркоматов, или плохо работает интернет и невозможно определить зону через приложение. Смску посылать некуда, поскольку ты не знаешь, где ты находишься, или ты посылаешь данные, а потом выясняется, что у них что-то не сработало и твой сигнал не воспринят и ты замучаешься пыль глотать, бегая и оспаривая штрафы», — возмутился Вишневский. Депутат так же выразил мнение, что Комтрансу выгоднее взимать штрафы за нарушения правил платной парковки, чем получать прибыль с добросовестных плательщиков. Поэтому система настроена таким образом, что оплата становится затруднительной. Вишневский оценил работу по взиманию штрафов «на высочайшем уровне». Он уверен, что «все это ради этого и делалось». «Чтобы собрать штрафы, чтобы заплатить было неудобно и непросто, а штраф взять побыстрее, потому что парковка – 100 рублей в час, а штраф –3 тысячи рублей. Вот и сравните: один штраф за 1 машину, простоявшую час в зоне платной парковки, это больше чем плата за сутки. Теперь – внимание, вопрос! – как в студии «Что, где, когда»: что выгоднее комитету по транспорту: налаживать нормальную систему оплаты или стричь штрафы? Я думаю, что ответ очевиден», — резюмировал он. Стоит отметить, что во время эфира в чате программы петербуржцы подтвердили слова Вишневского о неработающих паркоматах на платной стоянке на Конной улице. По их словам, из имеющихся 2-х паркоматов один не работает. То есть проблема существует как минимум с апреля и до конца текущего года она не была решена. Напомним, СМИ отмечали, что при губернаторе Петербурга Александре Беглове система платных парковок, призванная бороться с пробками и популизировать общественный транспорт, стала способом для зарабатывания денег.