E1.RU: Жену погибшего в ходе СВО ВС России уральца атакуют неизвестные с украинских номеров

Жительница Первоуральска, которая недавно похоронила мобилизованного мужа, регулярно получает звонки от неизвестных с украинских номеров.Об этом пишет издание E1.RU.

Вдове военнослужащего якобы звонят офицеры контрразведки. Они заявляют, что ее муж Данил жив, сейчас находится в следственном изоляторе и вскоре предстанет перед судом. Екатерина же утверждает, что ее супруг погиб, она его узнала при вскрытии цинкового гроба.

По словам женщины, неизвестные, атаковавшие ее по телефона даже призывают сделать тест ДНК, но Екатерина уверена, что супруг приехал домой «грузом 200».

«До последнего надеялась, что нет, это не он. Но у увидела руки, голову, увидела его татуировку на шее», — рассказала вдова.

В Первоуральске мужчину многие знали. Многодетного отца похоронили в день рождения супруги.