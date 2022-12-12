Гарик Мартиросян призвал не называть «СамоИронию судьбы» ремейком фильма Рязанова

Юморист и шоумен Гарик Мартиросян призвал не называть новогодний комедийный фильм «СамоИрония судьбы» ремейком на картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или…С легким паром».

«Во-первых, неверно в корне называть «СамоИронию судьбы» ремейком. Ремейки были сделаны другими кинорежиссерами в совершенно другое время. У нас совсем не ремейк, это частичная пародия», — сказал Мартиросян.

Как уточнил артист, он называет новую ленту «частичной пародией», поскольку она в себя включает многие юмористические отрывки из разных популярных фильмов и телесериалов. К примеру, это «Карнавальная ночь», «Иван Васильевич меняет профессию», «Игра в кальмара», «Бородач», «Один дома».

Комик убежден, что идея снять подобный кинофильм приходит в голову любому режиссеру перед Новым годом и рождественскими праздниками.