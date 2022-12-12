Певица Полина Гагарина объяснила долгую работу над новым альбомом: «Я родила дочь»

Певица Полина Гагарина устроила премьеру своего четвертого студийного альбома «Вдох». Пластинку артистка выпустила спустя шесть лет после предыдущей.

Презентация нового музыкального творения блондинки состоялась в эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», собрав в открытой студии много фанатов. Исполнительница долгую причину работы над альбомом объяснила тем, то родила дочь Мию и все время уделяла семье.

Малышка смотрела видеотрансляцию из студии в группе радиостанции в сети «ВКонтакте», как большинство поклонников, которые не смогли попасть в открытую студию.

Отметим, что выступление Полины с новыми хитами на «Авторадио» можно найти на канале радиостанции в Ютуб.