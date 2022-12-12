Лера Кудрявцева пошутила про влюбленность Сергея Соседова в Ирину Салтыкову

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В Петрозаводске спасли 21-летнюю девушку, у которой обнаружили очень опасное заболевание. Об этом проинформировал министр здравоохранения Карелии
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