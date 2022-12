Лера Кудрявцева пошутила про влюбленность Сергея Соседова в Ирину Салтыкову

Лера Кудрявцева в эфире шоу «Суперстар» на канале НТВ пошутила пошутила про влюбленность Сергея Соседова в Ирину Салтыкову. Она заявила, что другой член жюри, музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов «потек» от выступления известной конкурсантки.

«Сергей Соседов потек от тебя, он тайно влюблен. Не услышала твоего голоса, не было энергии и энергетики. Ты меня не удивила сегодня. Удивила лишь выбором песни и поставленным номером», — сказала телеведущая.

Соседов же похвалил выступление Салтыковой, исполнившей хит знаменитой австралийской певицы Кайли Миноуг Can't get you out of my head. Музыкальный эксперт отметил, что исполнительница всегда работает с большим вкусом, а также грамотно выбирает песни, которые прекрасно исполняет в силу своих вокальных способностей.

Кудрявцева предположила, что ее коллега по судейскому столику необъективно оценивает 56-летнюю певицу.