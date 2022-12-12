Любимец Пугачевой на шоу «Фабрика звезд» Марк Тишман продолжил карьеру певца

Марк Тишман, который стал участником шоу «Фабрика звезд» после успешного прохождения кастингов, полюбился многим зрителям. Помимо того, молодым певцом тогда заинтересовалась сама Алла Борисовна Пугачева.

«Фабрика звезд» в музыкальной карьере исполнителя стала отправной точкой. Именно на проекте он записал дуэты с Аллой Пугачевой, Дианой Арбениной, Кристиной Орбакайте. Также он исполнял песни собственного сочинения.

После песенного шоу, казалось бы, все забыли молодого артиста, и он больше нигде не выступает. Но это оказалось ошибочным мнением. 43-летний певец продолжает карьеру на сцене. Тишман активно играет в театре, пишет хиты и принимает участие в разных конкурсах.