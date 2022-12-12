Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву соблюдать последовательность в своих высказываниях

Дипломат добавила, что многие звезды, выступающие с подобными заявлениями, разрушают свои карьеры. Народ сразу чувствует фальшь, резюмировала политик.

«Фраза получилась не про любовь, а про гордыню и ненависть», — считает Захарова.

Напомним, Примадонна свой последний пост сопроводила фразой из Евангелия:

«Помилуй Господи, этих жалких и продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо они не ведают, что творят».