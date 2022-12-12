МК: хит Ильи Резника о конфликте на Украине внезапно убрали из новогодних голубых огоньков

Летом этого года Илья Резник презентовал свою новую песню «Любимые не умирают», которая посвящена конфликту на Украине. Над выбором певицы поэт долго не думал и отдал патриотическую композицию певице Азизе.

Этот хит вызвал большой резонанс. В Сети в первые дни трек прослушали сотни тысяч раз. Но исполнила его Азиза только однажды – на посвященном 110-летию ВС РФ концерте. В зале плакали все, даже мужчины из-за столь мощной и проникновенной новинки.

Но в шоу-бизнесе к патриотической песни отнеслись скептически. Ожидалось, что «Любимые не умирают» прозвучит в новогодних огоньках в РФ. Корреспонденты «МК» узнали, что композицию о спецоперации на Украине не взял ни один канал.

По данным источника, в конце лета этот сингл должны были презентовать на патриотическом фестивале в Москве, однако из программы его убрали в последний момент.

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