Наташа Королева появилась на вечеринке в откровенном платье

49-летняя Наташа Королева никогда не стеснялась показывать поклонникам свои прелести. Ничего нет удивительно, ведь артистке есть что показать публике. На этот раз певица вновь удивила фанатов своими танцами в очень коротком откровенном платье. Дополнила пикантный образ звезда черными туфлями на высокой платформе, прозрачными колготками и широким черным поясом.

Звезда эстрады выступала на небольшой сцене, где начала по полной зажигать. Она появилась на празднике подруги Иды Достман. В ходе танцев исполнительница засветила свои интимные места.

Наташа исполняла уже легендарную композицию «Дельфин и русалка», пританцовывая, потряхивая подол и периодически его приподнимая.

Поклонники обомлели от нового снимка. Супруга Тарзана действительно старается держать себя в форме, следить за фигурой, но иногда перебарщивает с образами.



