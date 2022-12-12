Новый альбом «Би-2» обвинили в русофобии и предрекли популярность пластинки у эмигрантов РФ

Рок-группа «Би-2» выпустила свой новый альбом под названием «Аллилуйя». В новых композициях белорусского коллектива прослеживается русофобия. Так, в пластинке нет ничего патриотичного и русского, помимо языка.

В композициях эксперты увидели ностальгию по миру до начала спецоперации на Украине и много намёков на то, что музыканты могут покинуть Россию.

По всей видимости, пластинка «Аллилуйя» станет популярной среди людей с гражданством РФ, скоропостижно уехавших в Казахстан, Грузию, Турцию после начала в стране частичной мобилизации.

Напомним, что группа «Би-2», которая пережила пик популярности в начале 2000-х годов, в апреле текущего года отказалась выступать в Омске из-за того, что организаторы разместили прямо на сцене баннер с надписью «Zа президента!». Буква Z, как известно, стала символом русской армии после начала СВО на Украине.