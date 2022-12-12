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Покинувшая РФ Ингеборга Дапкунайте вышла в свет на кинофестивале в Исландии

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Покинувшая РФ Ингеборга Дапкунайте вышла в свет на кинофестивале в Исландии
Знаменитости
Фото из открытых источников

После отъезда из России в начале 2022 года 59-летняя актриса на время затаилась. Свежие фотографии актрисы можно было найти только в блогах близких друзей. Теперь артистка решила выйти на международную арену.

Знаменитость появилась на ковровой дорожке международной кинопремии. В субботу, 10 декабря, в столице Исландии Рейкьявике прошла 35-я церемония вручения Европейской киноакадемии, которую присуждают в знак признания достижения в области европейского кинопроизводства. Гостьей этого мероприятия стала Ингерборга.

Стоит отметить, что выглядела звезда счастливой. Артистка облачилась в черное расшитое бисером платье. Усталость Дапкунайте выдавал потухший взгляд, новые морщины, а также то, что актриса заметно похудела.

Напомним, в начале года Ингеборга заявляла, что ей не место в РФ. Но позже начала втайне наведываться в Россию. Это и неудивительно, ведь на родине она получала баснословные деньги.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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