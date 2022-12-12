Представитель МИД Мария Захарова призывает Лайму Вайкуле быть скромнее и адекватнее в своих заявлениях

Несколько дней назад латвийская и советская певица Лайма Вайкуле заявила о том, что она вместе с примадонной Аллой Борисовной Пугачевой содержала весь Советский Союз.

Представитель МИД России Мария Захарова в Ютуб-шоу «Эмпатия Манучи» прокомментировала слова популярной артистки. Российский дипломат призвала исполнительницу быть скромнее в своих высказываниях.

«Люди могут заблуждаться, делать ошибки. Я отношусь к этому с уважением. Но следует чуть-чуть адекватнее оценивать вещи, в которых вы не очень хорошо разбираетесь».

По словам Захаровой, Вайкуле нужно быть скромнее, заявляя о важности во времена СССР. Политик несерьезно отнеслась к заявлениям 68-летней певицы.

«Все-таки Вайкуле не является государственным деятелем, она — это человек, претендующий на общественную роль, так как постоянно высказывается на разные политические темы. Она говорит постоянно «мы», имея в виду массы.