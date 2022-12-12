Проблемы со здоровьем заставили участницу шоу «Маска. Танцы» раскрыть личность

Синоптики рассказали о климатическом кошмаре, который придет в Россию с 12 декабря. Метеорологи сообщают, что ситуация будет экстраординарной для
В минувший четверг, 8 декабря, прошла ежегодная церемония награждения The Game Awards. Проходило мероприятие в Лос-Анджелесе в «Microsoft». Премия
В Петрозаводске спасли 21-летнюю девушку, у которой обнаружили очень опасное заболевание. Об этом проинформировал министр здравоохранения Карелии
До настоящего времени российская певица Кристина Орбакайте не высказывалась по поводу политических событий, происходящих в стране и мире. Артистка
Николай Басков не на шутку напугал своих фанатов. На съёмках очередного новогоднего голубого огонька "золотой голос" с большим трудом передвигался и
Эстрадная исполнительница Кристина Орбакайте и известный российский композитор Игорь Николаев выступили в телешоу «Дуэты», которое выходит на
В Свердловской области действительно были случаи, когда граждан, имеющих бронь, мобилизировали. Но затем их вернули обратно. Об этом сегодня, 9
Часть жителей Новосибирской области сразу же после начала СВО отправились на фронт не только из патриотических соображений, но в надежде обеспечить
Евгений Куйвашев, занимающий пост губернатора Свердловской области, во время проведения очередной прямой линии рассказал, что многодетных отцов,
В Екатеринбурге в минувшую среду, 7 декабря, произошел вооруженный конфликт на ВИЗе. Сообщалось, что на улице Татищева поскандалили между собой
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