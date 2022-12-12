Проблемы со здоровьем заставили участницу шоу «Маска. Танцы» раскрыть личность

На СТС продолжается шоу «Маска. Танцы». В проекте остались только самые лучшие. Напряжение растет, все участники стремятся показать свой талант.

В последнем выпуске на танцпол после остальных участников вышла Лягушка, прихрамывая. Жюри забеспокоилось. Но артист заверил, что исполнит номер, несмотря на перелом ноги. Лягушка, превозмогая все сложности, кружилась под песню «Отпустите меня в Гималаи» Маши Распутиной.

«Нога дала о себе знать. Она побаливает. Какое чувство досады, когда готовился, когда понимаешь, что можешь больше. Наше сочувствие», — поддержали судьи участника.

Когда настало время решать кого отправить в номинацию, большинство из них захотели спасти Лягушку. Но персонаж сам решил покинуть проект.

«Мне приятно, что сейчас вы меня поддержали. Но в силу физических обстоятельств не могу продолжать. У меня в ноге скол, поэтому хотела сегодня снять маску».

Судьи выдвинули предположения. Некоторые считали, что это Света Светикова или Аделина Сотникова. Также предположили, что в образе Лягушки скрывается Евгения Медвеева, Кристина Асмус либо Аня Покров. Но все эти версии оказались неверными. Пряталась под маской Карина Кросс.