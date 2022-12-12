Продюсер Табриз Шахиди сообщил, сколько зарабатывают главные звезды России на новогодних корпоративах

Продюсер «Империи музыки» Табриз Шахиди рассказал, сколько зарабатывают главные звезды России на новогодних корпоративах. Итак, самые дорогие артисты обойдутся в 10–12 млн рублей.

В ТОП самых дорогостоящих звезд попали Филипп Киркоров, «Ленинград», а также Гарик Сукачёв. За выступление они просят от 10 до 12 млн рублей. В 2 раза дешевле обойдутся «Руки вверх» и Баста.

Подешевле спеть согласится Леонид Агутин, МакSим, Полина Гагарина. Это примерно 4–5 млн рублей. Zivert приедет на новогодний корпоратив за 3–4 млн рублей, а Shaman — за 3 млн.

Среди телеведущих особой популярностью пользуются Басков, Хрусталёв, Родригез. В рейтинге есть Дмитрий Нагиев, Андрей Малахов и Яна Чурикова. Но из-за дорогой стоимости на вечера их зовут намного реже.

От заработка на Новый год не отказываются иноагенты. Так, минута работы Андрея Макаревича и его коллектива «Машина времени» хозяину вечера обойдется в 200 000 рублей.