Пугачёва, Брежнева, Хаматова, Козловский: полный список артистов, которые выступают против СВО

После начала СВО на Украине российский шоу-бизнес разделился на тех, кто поддерживает действия властей и тех, кто против правительства.Появился полный список российских артистов, которые не поддерживают проведение спецоперации.

Осудили решение властей и покинули страну: Алла Пугачёва, Максим Галкин*, Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич*, Вера Брежнева, Борис Гребенщиков, Дмитрий Крымов, Марат Гельман*, Вениамин Смехов, рэпер Noize MC*, Макс Покровский, Монеточка, группа Little Big.

В опале оказались Земфира, Анатолий Белый, Рената Литвинова, Татьяна Лазарева, Манижа, Семён Слепаков, Валерий Меладзе, Данила Козловский.

Многие артисты выступили против СВО, но остались в России. Это группа «Би-2», рэпер Oxxxymiron*.

Также стоит сказать о позиции Алексея Панина, Артура Смольянинова, Ингеборги Дапкунайте, Светланы Лободы, Лаймы Вайкуле и многих других.

Неопределённую позицию занимают Кристина Орбакайте, Сергей Шнуров, Александр Ревва, Иван Ургант.