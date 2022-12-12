Режиссёр «Сватов» Эдуард Радзюкевич не вернётся к работе над сериалом «Папины дочки»

Сегодня, 12 декабря, стало известно о том, что далеко не все звёзды популярного российского телесериала «Папины дочки» вернуться в проект после перезапуска.

Так, в Telegram-канале «А теперь внимание!» сообщили, что в новых сериях многосерийного фильма не будет Александра Самойленко, а также Михаила Казахакова, исполнившего роль возлюбленного Елизаветы Арзамасовой Полежайкина.

Также сообщалось, что в новом проекте не примет участия кинорежиссёр «Сватов», звезда «6 кадров» Эдуард Радзюкевич. Не стоит ждать в очередных сериях и Екатерину Старшову (роль Пуговки) и Дарью Мельникову (роль Жени).

Вместе с тем в продолжении появятся Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова, Нина Персиянинова, Ольга Волкова и другие актеры.

Напомним, что первая серия сериала «Папины дочки» вышла на телеэкраны страны в 2007 году. За эти годы в проекте приняли участие много звезд отечественного шоу-бизнеса, включая Андрея Малахова, Игоря Верника, Сосо Павлиашвили, Влада Лисовца, Тимати и группу «Корни».